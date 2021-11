23-Jähriger wegen Tierquälerei verurteilt

Ein 23 Jahre alter Mann ist am Dienstag am Landesgericht Feldkirch wegen Tierquälerei zu einer teilbedingten Geldstrafe von 9.000 Euro verurteilt worden.

Er hat nach Ansicht des Gerichts im Sommer 2018 eine Katze in Lustenau mehrere Tage mit einem Strick in einem Holzschuppen festgebunden. Der Angeklagte bestritt die Tat bis zuletzt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Im Sommer 2018 gab es in Lustenau auffallend viele Fälle von Tierquälerei, vor allem an Katzen. Immer wurden Tiere so angebunden, dass sie ohne fremde Hilfe nicht mehr freigekommen wären. Bereits 2019 saß der junge Mann, der damals wie heute seine Unschuld beteuerte, wegen eines ähnlichen Falls vor Richter Richard Gschwenter auf der Anklagebank. Während es damals einen Freispruch gab, wurde der Mann nun verurteilt, denn dieses Mal gab es Spuren. "Einzeln betrachtet könnte man auch hier an Zufall glauben, doch in Summe sind es langsam zu viele Zufälle", so der Richter.