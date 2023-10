2:3 gegen Belgien - Österreich muss auf EM-Quali warten

Das Österreichische Nationalteam kämpfte sich nach einem 0:3-Rückstand zurück, kassierte am Ende aber eine knappe 2:3-Heimniederlage gegen Belgien.

Mit einem Heimsieg gegen Belgien wollte das Österreichische Nationalteam bereits heute die Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland fixieren. Dabei musste Teamchef Ralf Rangnick aufgrund zahlreicher Ausfälle von Stammspielern wie Alaba, Arnautovic, Sabitzer, Gregoritsch und Co. ordentlich improvisieren. So übernahm Seiwald die Position als rechter Verteidiger und Sarkaria kam zu seinem Debüt im Angriff. Bei Belgien fehlten unter anderem De Bruyne und Torhüter Courtois.

Belgien schlägt doppelt zu

In der 72. Minute kam dann noch einmal Hoffnung ins Ernst Happel Stadion in Wien: Konrad Laimer erkämpfte sich den Ball im Mittelfeld und schloss selbst via Innenpfosten zum 1:3 ab. Nachdem Onana in der 79. Minute die Gelb-Rote-Karte sah, gab es kurz darauf nach einem Handspiel von Theate nach Videobeweis Elfmeter für Österreich. Und der eingewechselte Sabitzer sorgte mit dem 2:3 (83.) für eine heiße Schlussphase. In den restlichen Spielminuten drückten die Österreicher auf den Ausgleich, der jedoch nicht mehr gelingen wollte. Mit dem 2:3 fixierte Belgien bereits heute die EM-Qualifikation. Österreich kann am Montag mit einem Sieg in Aserbaidschan nachziehen.