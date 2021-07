228 aktive Corona-Fälle in Vorarlberg

Am Sonntag wurden insgesamt 26 Neuinfektionen registriert, bis Montagmorgen kamen noch neun Fälle dazu.

Stand Montag, 8 Uhr: Am Sonntag wurden in Vorarlberg 26 Corona-Neuinfektionen verzeichnet, dem standen keine Genesungen gegenüber. Bis Montagmorgen wurden neun weitere Corona-Fälle und im selben Zeitraum auch vier Genesungen registriert, die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Vorarlberg steigt somit auf 228. Seit Beginn der Pandemie sind in Vorarlberg 31.065 Menschen positiv auf Covid-19 getestet worden.