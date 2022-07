22,5 Millionen für Breitband in Vorarlberg

Die Verfügbarkeit von Breitbandtechnologie hat wesentlichen Einfluss auf das Wirtschaftswachstum und die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Vorarlberg.

Flächendeckende Verfügbarkeit

Entscheidungsverfahren laufen

Eine erste Ausschreibung (Call) hat der Bund von März bis Mai 2022 durchgeführt. Gefördert wird die Errichtung von Gigabit-fähiger Kommunikationsinfrastruktur mit dem Programmlinien Access und OpenNet. Das Förderungsprogramm richtet sich neben Infrastruktur- und Telekommunikationsbetriebe auch an Landesgesellschaften, Gemeinden und Regios. Die geförderten Open Access Netze sind auf Bais einer flexiblen und offenen Netzarchitektur allen Marktakteuren diskriminierungsfrei zu den gleichen Konditionen zur Verfügung zu stellen. Dadurch soll der Wettbewerb von der kostenintensiven Infrastrukturerrichtung hin zum Vorleistungs- und Dienstewettbewerb verlagert werden und auch in ländlichen Gebieten eine breite Auswahl an innovativen Diensten zur Verfügung gestellt werden. Eine Entscheidung über die jeweilige Förderzusage wird bis Herbst diesen Jahres erwartet. Vorarlberger Projekte können mit einer Bundesförderung in Gesamthöhe von rund 15,8 Millionen Euro rechnen, dazu kommen noch bis zu 6,7 Millionen Euro an Landesförderungen – macht in Summe 22,5 Millionen Euro an Fördermitteln. Alle Informationen zum Thema Breitband: www.vorarlberg.at/breitband