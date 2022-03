225 Jahre für die Feuerwehr Hörbranz und ein neuer Kommandant

Langjährige Mitglieder wurden geehrt und Markus Schupp als neuer Feuerwehrkommandant gewählt

Bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Hörbranz am 26.03.2022 im Leiblachtalsaal standen nicht nur zahlreiche Ehrungen für langjährige Mitglieder auf dem Programm. Nach sechs erfolgreichen Jahren legte Hubert Schreilechner sein Amt als Feuerwehrkommandant der Hörbranzer Wehr zurück. In seiner emotionalen Abschiedsrede dankte er seinem Führungsteam für die vertrauensvolle und wertvolle Unterstützung. Auch an die Gemeinde Hörbranz richtete er seinen Dank, dafür dass diese immer als Verlässlicher Partner der freiwilligen Feuerwehr zur Seite steht. Den größten Dank richtete Hubert Schreilechner aber an alle seine Feuerwehrkameraden, die ihm die letzten sechs Jahre ihr Vertrauen geschenkt haben und immer verlässlich zur Stelle waren. Auch den Familien und Partnern der Feuerwehrler, die oft nicht nur ihre Lieben zum Einsatz lassen, sondern auch immer in Sorge sind, ob alle wieder gesund nach Hause kommen, sprach der Feuerwehrkommandant seinen Dank aus. Mit dem Engagement und Einsatz der Mitglieder, auch oder gerade während den Coronazeiten, war die Feuerwehr Hörbranz immer einsatz- und hilfsbereit. Auch die Kameradschaft, die Verbundenheit und das gegenseitige Vertrauen unter den Feuerwehrkameraden war dem scheidende Kommandant immer ein Anliegen.

Bei seinem letzten Rückblick auf das vergangene Jahr war die langanhaltende Pandemie ein großes Thema. Trotz den Einschränkungen konnten die 59 aktiven und sechs Jugendfeuerwehrfrauen und -männer mit ihren 12 Ehrenkameraden auf ein einsatzreiches Jahr zurückblicken. Zahlreiche Brand- und technische Einsätze sowie Nachbarschaftshilfe wurden im Ehrenamt geleistet. Auch mussten die Wehrmänner einige mal zu Alarmierungen von Brandmeldeanlagen ausrücken. Die notwendigen Kurse und Instandhaltungen wurden in Kleingruppen durchgeführt. Von der Feuerwehrjugend und ihren Ausbildern wurden über 250 Stunden gemeldet, die in die Zukunft der Feuerwehr Hörbranz investiert wurde. Einige der Jungfeuerwehrler wurden in den aktiven Stand bzw. ins Probenjahr übernommen. Bürgermeister Andreas Kresser dankte in seinen Worten den Männer und Frauen der Feuerwehr mit ihren Familien für den selbstlosen und ehrenamtlichen Einsatz für die Allgemeinheit. Unzählige Stunden der wertvollen Freizeit werden den Feuerwehreinsätzen und den Ausbildungen kostenlos zur Verfügung gestellt. Auch sollen die Feuerwehrfrauen und -männer der Wehr Hörbranz ihre spürbare Begeisterung für das Ehrenamt weitergeben. Gallus Beer, Bezirksvertreter Bregenz überbrachte ebenfalls den Dank und die Anerkennung vom Landesfeuerwehrverband Vorarlberg an die Feuerwehrkameraden aus Hörbranz. Im Zuge der Jahreshauptversammlung wurden die langjährigen Kameraden geehrt. Alfred Berkmann und Hubert Paul sowie Franz-Anton Zündel (verhindert) wurden für 50 Jahre Mitgliedschaft bei der Feuerwehr geehrt. Manuel Paul, Markus Hehle und Günther Seeberger wurden für 25 Jahre Treue zur Wehr ausgezeichnet. Im Anschluss fanden die Neuwahlen statt. Bürgermeister Andreas Kresser fungierte als Wahlleiter und konnte schon nach kurzer Zeit das eindeutige Ergebnis verkünden. Abschnittsfeuerwehrkommandant Markus Schupp wurde klar zum neuen Hörbranzer Feuerwehrkommandanten gewählt. Er hatte die Kommandantenfunktion in Hörbranz schon einmal inne und leitet jetzt erneut die Geschicke der Hörbranzer Wehr. Mit ihm wurden auch ein Teil des Führungsteams neu gewählt. Der neue Kommandant betonte, dass er die neuen und jungen Führungskräfte fördern, aber auch fordern will und sich dabei der Unterstützung der gesamten Hörbranzer Feuerwehr sicher ist. Wichtig ist Markus Schupp, dass die Kameradschaft und Ausbildung erhalten und gefördert wird. Sieben Tage in der Woche und 24 Stunden am Tag sind die Feuerwehrfrauen und -männer bereit, sofort alles stehen und liegen zu lassen und freiwillig und ehrenamtlich zu Hilfe zu eilen, wenn sie benötigt werden. Weiter soll die Jugend- und Nachwuchsförderung ausgebaut werden. „Die Zukunft der Feuerwehr liegt in der Jugend“, so Feuerwehrkommandant Markus Schupp. Mit dem Motto der Feuerwehren: Gott zur Ehr`, dem nächsten zu Wehr, beendete er den offiziellen Teil der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Hörbranz 2022.