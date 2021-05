22 Neuinfektionen bis Montagmittag

Bis Montagmittag wurden in Vorarlberg 22 Infektionen verzeichnet. Aktuell liegt die Zahl der aktiv Positiven bei 622.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Vorarlberg am Montag entgegen dem Bundestrend leicht gestiegen und liegt bei 87. Österreichweit ist die Sieben-Tages-Inzidenz auf 36 gesunken.

Weitere Todesopfer waren nicht zu beklagen, die Zahl der mit oder am Virus gestorbenen Personen in Vorarlberg lag damit weiter bei 303.

Lage in den Spitälern

Fünf Corona-Patienten - einer mehr als am Vortag - sind am Montagvormittag auf den Intensivstationen der Vorarlberger Krankenhäuser behandelt worden. Von den 52 Intensivbetten standen noch 20 für alle Patientengruppen zur Verfügung.

14 Corona-Patienten, einer mehr als am Sonntagvormittag, mussten am Montag laut der Krankenhausbetriebsgesellschaft (KHBG) im Spital behandelt werden.

Acht Spitalsmitarbeiter galten am Montag als Corona-positiv, fünf weitere Personen befanden sich in Quarantäne.

Zahlen aus den Bezirken

Zahlen aus den Gemeinden

Mit 87 Infizierten vermeldete weiter Vorarlbergs größte Stadt Dornbirn die meisten aktiven Corona-Fälle, deutlich weniger als am Vortag. Auf Platz zwei folgte die Landeshauptstadt Bregenz mit 59 Corona-positiven Personen. In Lustenau waren es 55, in Hohenems 36 und in Feldkirch 35. In 30 der 96 Vorarlberger Gemeinden gab es am Montag keine Corona-Infizierten.