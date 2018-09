22 Monate Gefängnis nach gefährlichen Drohungen

Zu 22 Monaten Gefängnis wurde der Angeklagte am Landesgericht Feldkirch wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt, gefährlicher Drohung, Nötigung und versuchter Sachbeschädigung verurteilt.

Schon in der Vergangenheit ist der Bregenzer nach Drohungen gegen seine Schwester verurteilt worden. Die 42-jährige Zeugin wurde dieses Mal in der Hauptverhandlung per Videokonferenz befragt. Denn sie befindet sich als Häftling in einem anderen Bundesland im Gefängnis. Für versuchten Widerstand gegen die Staatsgewalt beträgt die Strafdrohung bis zu drei Jahre Haft. Für den Angeklagten galt aber eine mögliche Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren Gefängnis, weil er mit zumindest zwei einschlägigen Haftstrafen in den letzten fünf Jahren die Rückfallvoraussetzungen erfüllt.