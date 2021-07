218 aktiv positive Corona-Fälle in Vorarlberg

Am Montag wurden insgesamt 15 Neuinfektionen und zwölf genesene Personen verzeichnet, bis Montagmorgen kamen noch acht Genesungen dazu.

Stand Dienstag, 8 Uhr morgens: Am Montag wurden in Vorarlberg insgesamt 15 Neuinfektionen verzeichnet, zwölf Personen gelten als genesen. Bis Montagmorgen kamen noch acht genesene Personen dazu, dem gegenüber stehen bisher keine Neuinfektionen. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle sinkt somit leicht auf 218. Seit Beginn der Pandemie sind in Vorarlberg 31.071 Personen positiv auf Covid-19 getestet worden.