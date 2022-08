212 Corona-Neuinfektionen am Montag

Insgesamt sind derzeit 712 positive Corona-Fälle in Vorarlberg registriert, die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 334,8.

Stand Dienstag, 8 Uhr Am Montag wurden in Vorarlberg 212 Corona-Neuinfektionen verzeichnet, dem gegenüber standen 189 Genesungen. Damit waren am Montag 888 Menschen aktiv mit dem Coronavirus infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Vorarlberg lag am Sonntag bei 334,8. Österreichweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 617,7.

Lage in den Spitälern

561 Todesopfer

Am Montag mussten in Vorarlberg zwei weitere Todesfälle beklagt werden. Insgesamt sind bisher 561 Personen in Vorarlberg am oder mit dem Coronavirus verstorben.