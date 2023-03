21 Sekunden vor Schluss noch geführt, aber dann verloren

Bittere 4:5-Niederlage von EHC Lustenau in Cortina.

Einen wahren Thriller erlebten die 485 Fans in Cortina zum Auftakt der Serie S.G. Cortina Hafro gegen EHC Lustenau, in der sich die Hausherren schließlich mit 5:4 nach Overtime durchsetzten. In einer rassigen Partie lag Cortina bereits nach 12 Spielminuten mit 2:0 in Führung. Lustenau, dass im ersten Drittel um zehn Torschüsse weniger abgegeben hat, als Cortina, kam erst im zweiten Drittel besser ins Spiel und verkürzte in der 31. Minute durch Lucas Haberl auf 1:2, ehe Kevin Puschnik nur knappe drei Minuten später zum 2:2-Ausgleich traf. Lediglich zwölf Sekunden waren im dritten Spielabschnitt gespielt, als die Vorarlberger durch einen Treffer von Chris D´Alvise erstmals in Führung gingen. Mads Larsen erhöhte in der 53. Minute sogar auf 4:2. Dieses Mal mussten die Hausherren antworten und das taten sie auch. Zuerst verkürzte Luca Barnabo in der 55. Minute auf 3:4. 21 Sekunden vor Spielende war es schließlich Fancesco Adami, der die Fans zum Toben brachte und die erste Verlängerung der AHL-Playoffs 2023 herbeiführte. In dieser konnte Cortina das Momentum mitnehmen und nach knapp fünf Minuten durch einen Treffer von Tommaso Traversa den Heimsieg fixieren.



Alps Hockey League