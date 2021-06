21-Jähriger Flüchtling darf in Vorarlberg bleiben

Ein Flüchtling, der vor fünf Jahren nach Hohenweiler kam, musste erneut das Asylverfahren und somit auch die Angst vor der Abschiebung durchmachen.

Gemeinsam mit Vizebürgermeisterin Sandra Schoch verfasste der Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch einen Brief an das Bundesverwaltungsgericht, um dem 21-Jährigen in seiner Not zu helfen und eine Abschiebung nach Afghanistan zu verhindern. Der Prozess fand am 26. Mai in Wien statt. Yaser darf sich über ein positives Urteil freuen und weiterhin in Vorarlberg bleiben.