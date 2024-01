2024 werde das "Jahr der Wende werden"

FPÖ-Chef Herbert Kickl äußerte sich in der ZiB2 zu verschiedenen Themen, darunter Inflation, Asyl und ORF, und kritisierte die Regierung sowie den Verfassungsschutz.

Kritik an Regierungsmaßnahmen und ORF

In einem Interview mit der ZiB2 am Mittwochabend sprach FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl über diverse aktuelle Themen. Dabei kritisierte er die Regierung für ihr Vorgehen in der Inflationsbekämpfung und bezeichnete das Jahr 2024 als "Jahr der Wende". Kickl beanstandete, dass die Regierung nicht frühzeitig in die Preisentwicklung eingegriffen habe, wobei er den spät eingeführten Mietpreisdeckel als Beispiel nannte.