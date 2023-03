2022 war zweitheißestes Jahr der Messgeschichte

Das Jahr 2022 war österreichweit mit einer extremen Temperaturabweichung von +2,3 °C das zweitwärmstes Jahr der Messgeschichte.

Am 22. und 23. März treffen sich KlimamanagerInnen aus ganz Österreich in Feldkirch, um die besten Anpassungsmaßnahmen an die Klimakrise auf regionaler Ebene zu beraten. „Neben einer weiteren Forcierung von Klimaschutzmaßnahmen müssen wir uns an die Auswirkungen der Klimakrise, so gut es geht, anpassen“, betont Landesrat Daniel Zadra: „Dies bedeutet, dass wir Probleme, die bereits jetzt bestehen, wie beispielsweise Hitze oder Starkregen, frühzeitig und vorausschauend angehen. Der fachliche Austausch mit Modellregionen aus ganz Österreich hilft uns dabei.“