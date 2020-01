2019 wurden in Vorarlberg 14.741 Pkw neu zugelassen

Laut den aktuellen Daten der Statistik Austria hat die Zahl der Pkw-Neuzulassungen in Vorarlberg im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2018 leicht abgenommen.

Starke Steigerung bei alternativen Antriebstechnologien

Bei den Antriebsarten der neu zugelassenen Pkw zeigt sich ein klarer Trend, wie Fachgruppenobmann Lins erklärt: "Alternative Antriebe haben gegenüber dem Vorjahr stark zugelegt. Neuzulassungen alternativ betriebener Pkw nahmen um fast die Hälfte (+43,3%) auf gesamt 1.254 Fahrzeuge zu, was zum überwiegenden Teil auf Benzin-Hybrid-Pkw zurückzuführen ist (+45,8% auf 665 Fahrzeuge)." Ausschließlich elektrisch betriebene Pkw verzeichneten einen Zuwachs von 40,6% auf 589 Fahrzeuge. Rudi Lins sieht bei den Absatzzahlen bei Elektro- und Hybridautos auch künftig Wachstumspotenzial: "In Zukunft werden wir einen vielfältigen Mix an Antriebsarten haben. Es wird auch weiter Verbrenner geben, sowohl Benziner als auch Diesel."