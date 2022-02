2000 (!) Fans zum Auftakt in der Cashpoint-Arena

Der erste Auftritt von SCR Altach Coach Ludovic Magnin gegen Austria Wien geht mit vielen Zuschauern über die Bühne.

Sportlich wurden beim SCR Altach in der zurückliegenden Winterpause viele Weichen gestellt. Nun ist es fix: Die Rheindörfler darf zum Start in die Mission Klassenerhalt 2021/22 auf die Unterstützung des 12. Mannes auf der Tribüne bauen.



Die aktuell gültige Corona-Maßnahmenverordnung lässt es zu, dass der SCRA sein Auftaktspiel in die Frühjahrssaison gegen FK Austria Wien (12. Februar / 17:00 Uhr) vor bis zu 2.000 Zuschauern in der CASHPOINT Arena austrägt.