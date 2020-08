200 Zuschauer sahen die Wälder im Test verlieren

1:5-Niederlage des EC Bregenzerwald gegen HC Arosa

Gut sieben Monate nach Beginn des Corona Shutdowns hieß es im Messestadion endlich wieder Eishockey. Auch wenn das Spiel mit dem Resultat von 1:5 sicher nicht im Sinne der Wälder endete, so traten die Besucher trotzdem zufrieden den Heimweg an. Ein kleines Stück Normalität ist zurück.

Gut 200 Eishockeybegeisterte fanden sich zum Pre-Season Auftakt im Messestadion ein. Der Abend verlief aus organisatorischer Sicht ohne besondere Vorkommnisse, was für ECB Obamann Guntram Schedler ob der Umstände als voller Erfolg gesehen wird: „Ich bin sehr stolz auf das, was wir heute geleistet haben. Als allererster Eishockeyverein haben wir wieder vor Zuschauern gespielt. Ich glaube, es ist noch gar nicht allen bewusst, was sie heute ermöglicht haben. Daher kann ich unseren Helfern, Funktionären, aber auch den Spielern nur ein großes Lob aussprechen. Natürlich auch den Fans, die nicht nur zahlreich gekommen sind, sondern auch Geduld und den Willen gezeigt haben, die ausgearbeiteten Verhaltensregeln bestmöglich zu befolgen.“