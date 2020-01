200 Ladys mit einer Megaparty in Gargellen

Das verschneite Gargellen war Austragungsort im größten Damen Skitouren-Event in der Alpenregion

Das verschneite Bergdorf Gargellen war am 17. Jänner 2020 Austragungsort der vierten „Frauen Berg Gaudi Winter“, dem größten Damen Tourenski Event der Alpenregion. Bei perfekten Wetterbedingungen standen rund 200 motivierte Frauen mit Schneeschuhen und Tourenski am Start und haben sich 4,6 km und 720 Höhenmeter auf den Weg zum Schafberg Hüsli gemacht. Am Samstag stand dann der größte Ladies Skiday im Montafon auf dem Programm und Blizzard lud zum offiziellen Testen der neuesten Women2Women Skiserie. Mit Vollgas von unten nach oben!