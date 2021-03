200 Jahre Pfarre Langenegg

Mit einem Festabend in der Pfarrkirche wurde das Jubiläumsjahr eröffnet.

Langenegg. Dass Langenegg vor 200 Jahren eine eigene Pfarre wurde, war ein langwieriger Weg. Langenegg gehörte früher zur Pfarre Lingenau. Der weite Weg übers Fehrentobel nach Lingenau ließ schon früh den Wunsch nach einer eigenen Seelsorge aufkommen. So wurde erstmals 1642 auf dem Platz, wo die heutige Kirche steht, eine Kapelle erbaut. Sie war aber lediglich eine Filiale von Lingenau. Weitere Bestrebungen nach kirchlicher Selbständigkeit führten 1775 zur Erbauung der heutigen Kirche. Aber erst 1821, also 46 Jahre später, erhielt Langenegg nach langwierigen Verhandlungen den Zuspruch zu einer eigenen Pfarrei. Aus diesem Anlass wird die 200-jährige Selbständigkeit der Pfarre Langenegg gebührend gefeiert.

Festabend

„Wir wollen zum 200-Jahr-Jubiläum nicht nur eine große Veranstaltung feiern, sonders übers Jahr verteilt mehre Schwerpunkte setzen“, erläuterte Pfarrer Josef Walter beim Festabend, der unter dem Motto „Rückblick und Ausblick“ stand, die geplanten Aktivitäten. Auf geschichtliche und kunsthistorische Besonderheiten der Pfarrkirche Langenegg ging Kirchenraumpädagogin Petra Raid in ihren Ausführungen ein. Dabei lenkte sie die Aufmerksamkeit der Besucherinnen und Besucher exemplarisch auf einige ausgesuchte Bilder und Statuen sowie auf versteckte Details in einer der schönsten Barockkirchen des Bregenzerwaldes. Außerdem wurde die interessante Frage geklärt, warum die Kirche fast ausschließlich mit Marienbildern ausgeschmückt ist und doch „Darstellung des Herrn“ heißt. Dies sei dem damals vorherrschenden Patriarchat in der Kirche geschuldet.

Ausblicke

Im zweiten Teil des Festabends dachte Markus Hofer, Autor und Theologe in der Diözese, laut über die Zukunft der Kirche nach. Er verglich die katholische Kirche mit einem riesigen Öltanker, der sehr lange Zeit braucht, bis eine Richtungsänderung möglich ist und bedauerte in diesem Zusammenhang die Langsamkeit der vatikanischen Hierarchie. „Transparenz und Offenheit muss in der Kirche möglich sein, sonst geht die Glaubwürdigkeit verloren“, hob Hofer im Zusammenhang mit verschiedenen Vorfällen in der katholischen Kirche hervor. Auch bei der Stellung der Frau in der katholischen Kirche sei es Zeit, dass die Kirche im 20. Jahrhundert ankomme. Musikalisch wurde der Abend von Melchior Schwärzler auf der Orgel umrahmt.

Folder und Wanderausstellung