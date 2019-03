200 Buscheln brannten

Mit einem tollen Funken und Klangfeuerwerk wurde der Winter ausgetrieben

Unter Funkenmeister Patrick Saler wurde in den Tagen vor dem Funkenwochenende die Funkentanne aufgestellt und der Brazer Funken traditionell mit über 200 Buscheln gefertigt. Diese Buscheln stellen den Mitgliedsbeitrag der Mitglieder der Funkenzunft Braz dar und werden in Gemeinschaftsaktionen gebunden. Zum Schluss nahm die Funkenhexe ganz oben Platz. Am vergangenen Samstag wurde laut alemannischem Brauch am Funkenplatz oberhalb der Kirche zuerst der Kinderfunken und dann der große Funken entzündet.