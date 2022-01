2:0 und 3:2 führten die Wälder, aber Lustenau gewann

Spannungsgeladenes, starkes Vorarlberger Derby zwischen EC Bregenzerwald und Lustenau endete mit 3:4.

AHL: EC Bregenzerwald - EHC Lustenau 3:4 nach Overtime (1:0, 1:0, 1:3, 0:1); Torfolge: 19:55 1:0 (PP) A. Kandemir, 31:10 2:0 Jannik Fröwis, 54:01 2:1 Chris DÁlvise, 58:26 2:2 Chris DÁlvise, 59:00 3:2 Jannik Fröwis, 59:20 3:2 David Slivnik, 60:18 3:4 Stefan Hrdina

Wieder verspielt der EC Bregenzerwald eine 2:0 Führung in einem Ländleduell, dieses Mal gegen den EHC Lustenau. Alleine in den letzten beiden regulären Minuten fielen drei Treffer, die Löwen sicherten sich schließlich in der Overtime den Zusatzpunkt mit 4:3.

Das Ländlederby hielt wieder einmal, was es versprach. Die Wälder fanden ziemlich schnell die erste Möglichkeit durch Julian Metzler vor, der die Innenstange zum Klingeln brachte. Nur wenige Minuten später traf auch Richard Schlögl „nur“ die Torumrandung, die Gäste zu diesem Zeitpunkt mit viel Glück, dass es nicht bereits 2:0 für die Hausherren stand. Dafür kamen die Löwen im Anschluss besser ins Spiel und fanden ihrerseits Chancen vor Karlo Skecs Kasten vor. Neben den alten Verdächtigen Chris D‘Alvise, Remy Giftopoulos und Kevin Puschnik, biss sich Robin Wüstner die Zähne am Schlussmann der Wälder aus. Das Spiel wog eine Zeit lang hin und her, die erste Strafe wurde schließlich erst gegen Ende des Drittels von den Schiedsrichtern ausgesprochen. Die Wälder ließen sich in dieser Situation nicht zweimal bitten, gerade einmal fünf Sekunden vor der Eisreinigung stellte Adem Kandemir auf Zuspiel von Geburtstagskind Marlon Tschofen auf 1:0. (Individualsponsor Köb Schmierstoffe gratuliert seinem Future Club Spieler.)

Deutlich stärker präsentierten sich die Gäste dann nach der Pause. Die Wälder hatten alle Mühe den Vorsprung zu halten und mehr als einmal erwies sich Karlo Skec als der Retter in Not. Die Härte nahm mit Verlauf des Drittels zu, so kamen sich DAlvise und Schlögl kurz nach Spielhälfte in die Haare. Beide wurden zum Abkühlen in die Strafbank verfrachtet, der EC Bregenzerwald nutzte den zusätzlichen Raum, um die Führung auszubauen, das 2:0 erzielte dabei Jannik Fröwis.