Buchtipp: "20-Minuten-Küche" von Weight Watchers

Der Blick ins Weight Watchers Kochbuch von GU, die Weight Watchers 20-Minuten-Küche , zeigt: Sogar Pizza und Paella, Pasta und Pfannengerichte, heißgeliebte Klassiker wie Nudelsalat oder Wurstsalat, Schupfnudeln und Spätzle und so süße Verführer wie lauwarmer Crumble und Eiscreme sind erlaubt. Die Rezepte dafür sind so schlank, leicht und smart kombiniert, dass sie garantiert nicht auf die Hüften schlagen. Vor allem sind sie so turboschnell gemacht, dass man nur 20 Minuten dafür braucht, um die köstlichen Weight Watcher Rezepte auf den Tisch zu zaubern. 20 Minuten - wenn das mal nicht eine Supernachricht für alle ist, die beim Abnehmen keine Zeit verlieren möchten!