20 Jahre Garde Langenegg

Zum Jubiläum: Musikkabarett „Nägl mit Köpf“ am Samstag, 5. Oktober im Dorfsaal Langenegg.

Langenegg. Vor 20 Jahren gründete Kurt Krottenhammer, der heutige Langenegger Bürgermeister, die Faschingsgarde Langenegg. Viele erfolgreiche Auftritte wurden in den vergangenen zwei Jahrzehnten von den Gardemädchen absolviert. Ein Highlight war der Auftritt beim größten deutschen Karnevals-Ball in Berlin. Derzeit sind ca. 20 Mädchen in zwei Gruppen zwischen 3-6 und 9-15 Jahren in der Garde organisiert. Die Gardeleiterinnen von heute haben früher selbst in der Garde mitgetanzt.