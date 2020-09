20 Jahre Biosphärenpark "Großes Walsertal"

Seit 20 Jahren ist das große Walsertal eine weltweite Modellregion für eine nachhaltige Lebensweise.

Weltweit gibt es davon knapp 700, vier davon in Österreich. Und gerade in Zeiten des Klimawandels zeigt sich in den sechs Gemeinden des Großen Walsertals, welche Vorreiterrolle diese Region hat, berichtet der ORF Vorarlberg.