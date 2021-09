20 Jahre 9/11: So erinnern sich Vorarlberger heute noch an die Terroranschläge

Vor 20 Jahren erschütterten Terroranschläge die Welt. VOL.AT hat nachgefragt, wie Vorarlberger diesen Tag erlebt haben.

Die Terroranschläge vom 11. September 2001 jähren sich heuer zum 20. Mal. Die Bilder der einstürzenden Twin-Towers gingen damals um die Welt und erschüttern noch heute. Der Tag wird vielen noch lange in Erinnerung bleiben - auch in Vorarlberg.

all

all

self

self

"Entsetzlich, so war es"

"Ich war zufällig am Balkon und da schrie jemand von oben vom 5. Stock herunter wie ein Irrer", erinnert sich Peter Truppe aus Dornbirn. Sein Nachbar habe wohl in den Fernseh-Nachrichten davon erfahren und habe es heruntergeschrien. Für ihn sei es auch äußerst überraschend gewesen. "Entsetzlich, so war es", meint er. "Gott sei Dank ist das vorbei, aber die Extremisten, die sind immer noch auf der Welt."