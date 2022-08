20 gegen einen: Massenschlägerei in Kalabrien.

Schockierende Videoaufnahmen aus dem süditalienischen Kalabrien: Bis zu 20 Beteiligte schlagen auf einen gerade mal 18-jährigen Jungen ein.

Bis zu 20 Personen waren an dem Angriff in Reggio Calabria beteiligt, Zeugen filmten die Schlägerei von einem Balkon aus: Aus noch ungeklärter Ursache griff eine Gruppe von Jugendlichen, darunter viele Minderjährige, einen 18-Jährigen an. Der Junge wurde wiederholt mit Fäusten, Tritten, Motorradhelmen und Plastikstühlen geschlagen.