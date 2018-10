3:0-geführt, aber Bulldogs verlieren in Graz

Eine bittere 3:5-Niederlage in Graz bezog die Dornbirn Bulldogs trotz einer komfortablen Führung.

Einen fulminanten 5:3 Erfolg nach 0:3-Rückstand feierten die Graz 99ers gegen die Dornbirn Bulldogs in der 7. Runde der Erste Bank Eishockey Liga. Mit dem dritten Heimsieg im dritten Heimspiel kletterten die Steirer vorübergehend in der Tabelle auf Rang zwei.

Gut in die Saison gestartet sind die beiden Kontrahenten, die sich am Freitag Abend im Grazer „Bunker“ trafen. Doch um weiterhin im Spitzenfeld der Liga zu bleiben, benötigten beide Teams wichtige Punkte. Die Hausherren mit der bislang stärksten Offensive der Liga, drückten in den ersten Minuten ordentlich aufs Tempo und drängten die Gäste in die Defensive. Mit dem ersten Überzahlspiel kamen die Bulldogs besser ins Spiel. Kurz nach Ablauf der ersten Strafe gelang die Führung durch Michael Parks (7.), der nach Vorarbeit von Magnan und Häußle zum 0:1 traf. Die 99ers drängten weiter, doch die Vorarlberger konterten geschickt und legten noch im Startdrittel durch Brodie Dupont (19.) nach, der im Rebound nach Schuss von Radek Cip erfolgreich war. Auch im Mittelabschnitt beschränkten sich die Bulldogs hauptsächlich auf ihre Defensivarbeit und suchten ihr Heil in schnellen Breakaways. Die Steirer versuchten weiterhin den DEC-Riegel zu knacken, aber es kam noch schlimmer für Lundin und Co. Jerome Leduc (28.) traf unbedrängt zum 0:3.