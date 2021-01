„20-C+M+B-21“ – die Sternsinger waren unterwegs

Mit einem Sicherheitskonzept zogen die Sternsinger von Haus zu Haus.

„Wir haben das strenge Sicherheitskonzept in allen Punkten beachtet und auch die Begleitpersonen auf die Sicherheitsmaßnahmen aufmerksam gemacht. So war es in Braz möglich, von Haus zu Haus zu gehen und die frohe Botschaft zu verkünden“, so Leiter Roman Dünser. Im Vorfeld drehten Larissa Burtscher und Barbara Dünser mit einer Gruppe ein Kurzvideo, in dem die Sternsinger die Botschaft per Video an die Menschen überbringen. So konnten beispielsweise auch die Bewohner des Sozialzentrums Haus Klostertal einen virtuellen Sternsingerbesuch erleben. Das Video ist unter dem Link www.dropbox.com/s/t0nlfjpn4luhhuz/Sternsinger%20Video.mp4?dl=0 abrufbar. In Dalaas und Wald sagten die Verantwortlichen die Sternsingeraktion in gewohnter Ausführung ab. Kurzerhand wurde von Angelika Fritz ein kurzes Video gedreht, welches per WhatsApp verschickt wurde. Für die Dalaaser und Waldner Bevölkerung liegen in den Pfarrkirchen Aufkleber auf. Spenden können mittels der ebenfalls aufliegenden Erlagscheine getätigt werden.