2. Schalmeien-Party

Dirndl- und Lederhosn bei den Leiblachtaler Schalmeien

Am Samstag den 21.01.2023 luden die Leibachtaler Schalmeien zu ihrer zweiten, leider aber auch letzten, Mottoparty dieses Faschings in ihre „Höll“. Die Burschen kamen in lässigen Lederhosen, die Mädels und Damen in feschen Dirndl. Nach der Pyjamaparty brachten auch an diesem Abend DJ HONZZ und DJ Minimi das Clubheim der Schalmeien zum Beben. Weiter konnten bei der Trachtenparty, die inzwischen weithin bekannt ist, auch wieder musikalische Gäste begrüßt werden. Der Schalmeienzug aus Höchst und die Kehlegger Schalmeien besuchten die Veranstaltung und heizten mit ihren besonderen Instrumenten dem Publikum ein. Das amtierende Prinzenpaar aus dem Leiblachtal, Prinzessin Simone und Prinz Hubert, sowie ihr flockiges Gefolge, begleitet von den Hörbranzer Raubrittern, waren unter den Besuchern. Weiter waren auch wieder Vertreter befreundeter Faschingsgilden, Mitglieder der Leiblacher Fetzahexa sowie Trachtenträger und Faschingsbegeisterte aus Nah und fern, anzutreffen. Offiziell überreichten an diesem Abend die Hörbranzer Faschingsregenten ihren Prinzenorden an die „Höll“, der auch gleich persönlich von Prinzessin Simone am vorgesehenen Platz befestigt wurde. Somit sind in der „Höll“ alle Prinzenorden der Leiblachtaler Prinzenpaare gebührend aufbewahrt. Auch die Obleute des Höchster Schalmeienzuges und der Kehlegger Schalmeien wurden mit dem begehrten Abzeichen des heurigen Faschings ausgezeichnet. Zahlreiche Gäste ließen sich auch die zweite Mottoparty der Leiblachtaler Schalmeien nicht entgehen, um ein weiteres Mal perfekt auf Fasching eingestimmt zu werden. Nun beginnen für das Prinzenpaar samt Gefolge, die Hörbranzer Raubritter und eben auch für die Schalmeien, die musikalischen Begleiter der großen Faschingsgilde, die Ballbesuche im Leiblachtal. An den nächsten Wochenenden werden die Prinzenpaarshow zu sehen und die Leiblachtaler Schalmeien zu hören sein, danach wird gemeinsam in den Hochfasching gestartet.