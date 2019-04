2 Jahre und acht Monate Haft für Serieneinbrecher

Acht Einbrüche gehen auf das Konto des 32-Jährigen, knapp 33.000 Euro Opfern zugesprochen.

„Ich habe nur zwei Taten verübt, dabei hab ich nur daneben gestanden und mein Komplize hat alles gemacht. Ich habe auch keine Beute bekommen“, verantwortet sich der fünffach vorbestrafte 32-jährige Slowene vor Gericht. Bei den anderen sechs Einbrüchen quer durch ganz Vorarlberg sei er nicht dabei gewesen. Auch in Lindau nicht, eine Tat, die nicht Gegenstand des Verfahrens ist. Doch bemerkenswert, so der Richter, dass der Mann den Einbruch in Lindau abstreite, obwohl dort seine DNA gesichert werden konnte. Bei einer Tat wurde der Mann von einem Nachbarn beobachtet und wieder erkannt.