2.528 Neuinfektionen am Mittwoch in Vorarlberg

22.090 Menschen in Vorarlberg sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 3.926.

Stand Mittwoch, 24 Uhr: Am Dienstag wurden in Vorarlberg 2.811 Corona-Neuinfektionen verzeichnet, dem gegenüber standen 1.853 Genesungen. Am Mittwoch kamen 2.528 Neuinfektionen hinzu (bei 1.864 Genesungen).