2.491 Neuinfektionen am Freitag in Vorarlberg

Stand Samstag, 12 Uhr: Am Freitag wurden in Vorarlberg 2.491 Corona-Neuinfektionen verzeichnet, dem gegenüber stehen 1.533 Genesungen. Am Samstagmittag kamen weitere 1.305 Neuinfektionen bei 1.419 Genesungen dazu.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Vorarlberg ist am Freitag auf 3.370,7 gestiegen. Österreichweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 3.031,2.

Lage in den Spitälern

501 Todesopfer

Am Donnerstag musste ein weiteres Todesopfer beklagt werden - das achte in dieser Woche. Insgesamt sind bisher 501 Personen in Vorarlberg an oder mit dem Coronavirus verstorben.