2.469 Corona-Neuinfektionen österreichweit

Gesundheits- und Innenministerium haben am Mittwoch 2.469 Neuinfektionen und 68 Todesfälle gemeldet.

Österreichweit sind bisher 6.525 Personen an den Folgen des Corona-Virus gestorben, 344.974 wieder genesen. Bisher gab es in Österreich 372.190 positive Testergebnisse. Aktuell befinden sich 2.383 (minus 21) Personen in krankenhäuslicher Behandlung, davon 361 (minus zehn) auf Intensivstationen.