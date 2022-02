2.236 Neuinfektionen am Mittwoch in Vorarlberg

Am Mittwoch wurden 2.236 Neuinfektionen gemeldet. Bis Donnerstagmorgen kamen weitere 649 hinzu. Insgesamt sind 24.989 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

Stand Donnerstag, 8 Uhr: Am Mittwoch wurden in Vorarlberg 2.236 Corona-Neuinfektionen sowie 2.241 Genesungen verzeichnet. Bis Donnerstagmorgen wurden weitere 649 Neuinfektionen gemeldet (bei 320 Genesungen).

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Mittwoch in Vorarlberg auf 2.843,2 gestiegen. Österreichweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz leicht gesunken – auf 2.552,5.

Lage in den Spitälern

467 Todesopfer

Am Mittwoch wurden in Vorarlberg zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirs verzeichnet. Insgesamt sind bisher 467 Personen in Vorarlberg an oder mit dem Coronavirus verstorben.