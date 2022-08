2.200 Kilometer auf dem Rad für den guten Zweck

Daniel Schneider startet beim "Race Around Austria" und sammelt Geld für den Verein "Hand in Hand Bregenzerwald".

2.200 Kilometer und rund 30.000 Höhenmeter rund um Österreich - am 8. August starten wieder zahlreiche begeisterte Radfahrer zu einem Rennen der Superlative. Einer von ihnen ist der Egger Daniel Schneider - er tritt in diesem Jahr auch für den guten Zweck in die Pedale.

Schneider wird am Montag in St. Georgen am Attersee ins Rennen gehen, die Zeit wird dann erst wieder beim Zieleinlauf gestoppt. Steh- und Schlafzeiten können damit selbst einkalkuliert werden, sollten aber möglichst kurz ausfallen. Daniel Schneider will im Rahmen des Rennens Geld für den Verein "Hand in Hand Bregenzerwald" sammeln, der in Not geratene Familien im Bregenzerwald unterstützt. Über die Social-Media-Kanäle des Vereins wird während des Rennens laufend über den Spendenstand informiert.