1.278 Neuinfektionen am Samstag in Vorarlberg

In Vorarlberg wurden am Samstag 1.278 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 2.797.

Stand Sonntag, 16 Uhr: Am Samstag wurden in Vorarlberg 1.278 Corona-Neuinfektionen sowie 888 Genesungen verzeichnet. Bis Sonntagnachmittag kamen weitere 811 Neuinfektionen hinzu (bei 428 Genesungen)

Damit sind aktuell 24.196 Personen in Vorarlberg positiv auf das Coronavirus getestet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Sonntag in Vorarlberg auf 2.797 gesunken. Österreichweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz ebenfalls leicht gesunken – auf 2.585.

Lage in den Spitälern

Von den rund 6.000 Mitarbeitenden der Vorarlberger Krankenhäuser sind zurzeit 230 Mitarbeitende Corona-positiv getestet, 18 Mitarbeitende sind in Quarantäne. Das heißt, es können insgesamt 248 Mitarbeitende - Corona-bedingt - nicht arbeiten, das sind rund 4,1 Prozent der Beschäftigten.

*Die Daten der Landeskrankenhäuser zur Anzahl der (Nicht-) Immunisierten werden am Wochenende nicht aktualisiert!

462 Todesopfer

Am Donnerstag, Freitg und Samstag wurde je ein Corona-Todesfall gemeldet. Insgesamt sind bisher 462 Personen in Vorarlberg an oder mit dem Coronavirus verstorben.