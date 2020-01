1b-Teams eröffnen den Seehallencup auf Kunstrasen

Die Vorrunde der zweiten Kampfmannschaften beginnt am Donnersag mit zwei von vier Gruppen

Während sich das Turnier In Wolfurt dem Höhepunkt nähert, beginnt in Hard der Seehallencup mit dem eigenen 1b-Turnier. Heute werden die ersten Spiele mit zwei Vorrundengruppen um 18.30 Uhr angepfiffen, das Finale der 1b-Mannschaften wird am 6. Jänner ab 15.30 Uhr gespielt. Der Seehallencup selbst läuft dann noch bis zum 12. Jänner, wobei der letzte Spieltag dem Finale in den Altersstufen Unter-18 und Unter-16 vorbehalten ist.

Den Anfang machten in dieser Turnierphase erstmals die Frauen. Schon vor Weihnachten kürte sich die Unter-15-Landesauswahl der Mädchen vor dem Favorit FFC Vorderland zum Sieger. Die Organisatoren rund um Turnierchef Markus Gartner stehen vor einer wichtigen Zukunftsentscheidung. „In den nächsten Jahren soll nicht nur in einer sondern in beiden zur Verfügung stehenden Hallen in der Sporthalle am See gleichzeitig Turniere stattfinden und mit noch mehr Zeiten schon vor Weihnachten. Der Ausbau des Nachwuchsturnier im Dreiländereck und nun auch mit Topteams aus Österreich hat oberste Priorität. In einigen Altersstufen wird eine Vorarlberger Hallenfußballmeisterschaft angestrebt“, so Markus Gartner. Etlichen 1b-Mannschaften wurde heuer eine Absage erteilt. Auf das Siegerteam vom 1b-Turnier wartet ein Scheck in Höhe von 500 Euro. Titelverteidiger Lauterach 1b zählt auch heuer zum engsten Favoritenkreis.