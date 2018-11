1918/2018 - Staatsakt mit Mahnungen zum Schutz der Demokratie

Mit einem Staatsakt in der Wiener Staatsoper hat das offizielle Österreich am Montag den 100. Jahrestag der Ausrufung der Republik gefeiert.

“Es geht uns gut, aber die Zeichen der Zeit stehen auf Sturm”, so die Schriftstellerin. “Gerade haben wir uns an den Errungenschaften des Wohlfahrtsstaates aufgerichtet, schon wird uns erklärt, dass wir endlich erwachsen werden und für uns selbst sorgen sollen.” Angelpunkt der Demokratie sei aber nicht der ökonomische Mensch, sondern das ethisch handelnde Individuum.

Dass sie als Rednerin ausgewählt worden sei, bezeichnete sie als “erstaunliche, kühne Einladung, die mich ehrt, die mich aber auch in einen unerbittlichen Kreislauf aus Zweifeln geschleudert hat”. Zu Beginn ihrer Rede begrüßte die Kärntner Slowenin zweisprachig die anwesenden Spitzenrepräsentanten des Landes, nicht aber FPÖ-Chef Vizekanzler Heinz-Christian Strache.

Van der Bellen: “Erneuern wir diese Gemeinsamkeit”

Eingerahmt wurde die Feierstunde von der Bundes- und Europahymne. Bundespräsident Van der Bellen erinnerte in seiner Rede an die anfängliche Skepsis und das Scheitern der Republik. Nach der NS-Herrschaft sei dann die Herstellung von Gemeinsamkeit im Mittelpunkt gestanden. “Erneuern wir diese Gemeinsamkeit, erneuern wir dieses spezifisch Österreichische”, so sein Aufruf.