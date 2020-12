190 Neuinfektionen und fünf weitere Todesopfer

Die Zahl der aktiv Infizierten nimmt in Vorarlberg weiter ab. Auch die Situation in den Spitälern ist stabil.

In Vorarlberg standen am Mittwoch 190 neue Covid-Fälle 253 Genesungen gegenüber.

Damit sank die Zahl der aktiv Infizierten um 68 auf 2.224 Personen (Stand 24 Uhr). Das entsprach dem Stand von Ende Oktober. Fünf weitere Menschen starben am Mittwoch am oder mit dem Coronavirus, damit stieg die Zahl der Todesopfer auf 141.

Situatin in Spitälern stabil

Die Situation in den Krankenhäusern des Landes blieb weiter stabil. Von den landesweit 79 Intensivbetten waren 29 - zwei weniger wie zuletzt - von Corona-Patienten belegt. Aktuell waren am Donnerstag noch 32 Intensivbetten für alle Patientengruppen verfügbar. Insgesamt wurden in den Spitälern 146 Corona-Erkrankte stationär betreut.