19-Jähriger in Schröcken aus alpiner Notlage gerettet

Zwei 19-Jährige waren zu einer Wanderung aufgebrochen, um Fotos zu machen, als einer der beiden nicht mehr weiterkam und aus unwegsamem Gelände befreit werden musste.

Zwei aus Deutschland stammende Männer im Alter von 19 Jahren brachen am Donnerstag um 9.10 Uhr in Schröcken zu einer Wanderung ins "Rührkübeltobel" auf um Fotos zu machen. Auf dem Rückweg ging einer der beiden allein (seinem Begleiter war dieser Weg zu gefährlich) in östlicher Richtung der Felswand entlang. Dabei geriet der Mann in unwegsames Gelände und kam in weiterer Folge nicht mehr weiter.