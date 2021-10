19 Covid-Patienten in Vorarlbergs Spitälern

19 CoV-Patienten müssen derzeit in den Spitälern behandelt werden. 55 Neuinfektionen kamen am Samstag hinzu.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Vorarlberg am Samstag leicht gesunken und liegt bei 71,4. Österreichweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 158,9.

Lage in den Spitälern

In den Spitälern Vorarlbergs ist zuletzt am Donnerstag eine weitere Person im Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Damit sind insgesamt 324 Personen in Vorarlberg am oder mit dem Coronavirus verstorben.