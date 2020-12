185 Neuinfektionen am Dienstag

Dornbirn hat wieder über 200 aktive Coronafälle. Fast 20.000 Vorarlberger wurden inzwischen positiv auf Corona getestet.

Stand Dienstag 24 Uhr: Am Dienstag wuchs die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Vorarlberg an. 117 Gesundungen standen 185 Neuerkrankungen gegenüber. Damit erhöhte sich die Zahl der aktiv Infizierten in Vorarlberg auf 1.171 (+64).

Vier weitere Todesopfer sind am Dienstag zu beklagen, damit sind in Vorarlberg seit Ausbruch der Corona-Pandemie 217 Personen am oder mit dem Virus verstorben.

Zahlen nach Bezirken

Zahlen aus den Gemeinden

Ein Blick in die kleineren Gemeinden. In Au gibt es derzeit drei aktive Coronafälle, in Bildstein zwei, in Brand einen und in Frastanz acht. Dornbirn hat wieder über 200 Coronafälle.

Aktuelle Sieben-Tages-Inzidenzen