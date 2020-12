1800 Skilehrer stehen in den Startlöchern

Einer unsicheren Saison blicken derzeit auch die Skilehrer im Land entgegen. Noch lebt aber die Hoffnung.

Thomas „Tom“ Egger ist der Leiter der Skischule Hirschegg im Kleinwalsertal und Obmann des Vorarlberger Skilehrerverbands. Seiner Branche geht es derzeit so wie vielen anderen: Auch sie schlägt sich mit der quälenden Unsicherheit herum. Seit Mittwoch ist zwar wieder einiges klarer geworden, rosig sind die Aussichten allerdings nicht. Bis 24. Dezember bleibt alles geschlossen. Am Heiligabend dürfen die Seilbahnen und Lifte wieder aufmachen, Gastronomie und Hotellerie allerdings erst ab 7. Jänner – also nach den Weihnachtsferien.