180 Kilometer! Wohl größte Pflanze der Welt entdeckt

Australische Forscher haben die vermutlich größte Pflanze der Welt entdeckt: Der Seegrasteppich vor der Westküste des Landes erstreckt sich über eine Länge von 180 Kilometer und wird auf ein Alter von mindestens 4.500 Jahren geschätzt.

Bei dem Gewächs der Superlative handelt es sich um die Seegras-Art Posidonia australis, wie Forscher der University of Western Australia und der Flinders University in Adelaide im Fachblatt "Proceedings of the Royal Society B" berichten.