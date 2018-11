18 Vorarlberger Lehrlinge für bundesweite Leistungen gewürdigt

Von Landeshauptmann Markus Wallner sind am Montagabend insgesamt 18 Lehrlinge ausgezeichnet worden, die bei bundesweiten Lehrlingswettbewerben für Vorarlberg Spitzenplatzierungen erreicht haben.

Den Empfang des Landes für bei Bundesbewerben erfolgreiche Lehrlinge nannte der Landeshauptmann “einen würdigen Rahmen, um das außergewöhnliche Engagement heimischer Nachwuchsfachkräfte ins öffentliche Blickfeld zu rücken und damit die gebührende Aufmerksamkeit zu schenken”. Seinen Dank richtete er an die Ausbildungsbetriebe im Land, die engagierten Ausbilderinnen und Ausbilder in den Unternehmen und an die motivierten Lehrpersonen in den heimischen Berufsschulen: “Vorarlbergs Lehrlingsausbildung ist auch deshalb so erfolgreich, weil viele sich weit über das geforderte Maß hinaus einbringen und den Jugendlichen Vorbild sind”.