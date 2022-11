18 Monate Haft für Kleiderdieb

Ware im Wert von fast 60.000 Euro in Egg gestohlen, Großteil konnte sichergestellt werden.

Ein 43-jähriger Kroate wurde am Landesgericht Feldkirch wegen gewerbsmäßigen schweren Einbruchsdiebstahl zu einer unbedingten Haftstrafe von 18 Monaten verurteilt. Der Mann hatte im Sommer gemeinsam mit einem Komplizen in Egg in einem Modegeschäft eingebrochen und insgesamt Ware im Wert von fast 60.000 Euro gestohlen. Der Zufall wurde ihnen zum Verhängnis, in Deutschland in Bayern gerieten sie in eine Verkehrskontrolle. Einer flüchtete, der andere wurde verhaftet, ausgeliefert und nun verurteilt.