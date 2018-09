18 Monate Haft für 21-jährigen Räuber

Somalier beraubt 82-Jährige Rentnerin, dafür gibts 18 Monate Haft.

Im Juni schleicht der 21-Jährige Asylwerber um ein Dornbirner Seniorenheim. Eine 82-Jährige die etwas Luft schnappen muss, weil sie mit dem Atmen Probleme hat, ist mit ihrem Krückstock im Freien. Plötzlich ergreift sie der Mann, schüttelt sie so heftig am Kopf, dass sie seit dem Schmerzen in der Halswirbelsäule hat. Er nimmt ihr die Handtasche, die sie am Gehstock befestigt hat, ab und macht sich mit den 85 Euro Beute aus dem Staub. Zurück bleibt die verängstigte Rentnerin.