1,8 Millionen Euro für Krypto-Start-up mit Vorarlberger Beteiligung

Das Krypto-Investment-Start-up Coinpanion rund um den Wolfurter Mitgründer Saad Wohlgenannt erhält 1,8 Millionen Euro Finanzierung durch die bekannten Investoren Florian Gschwandtner und Hansi Hansmann.

Das Wiener Krypto-Investment-Start-up Coinpanion mit dem Wolfurter Mitgründer Saad Wohlgenannt hat 1,8 Mio. Euro als Seed-Finanzierung von Investoren erhalten. Hauptinvestor ist der deutsche High-Tech Gründerfonds (HTGF), mit dabei sind unter anderem auch der Gründer der Fitness-App Runtastic, Florian Gschwandtner, und Investor Hansi Hansmann, der unter anderem an den österreichischen Vorzeige-Start-ups Runtastic, Shpock und mySugr beteiligt war. Die neue Finanzierungsrunde meldete das Start-up in einer Aussendung.

Eine Seed-Finanzierung ist ein frühes Investment in ein Unternehmen, das sich noch in der sogenannten "Seed-Phase", also der Frühphase der Unternehmensentwicklung, befindet. Ebenfalls wieder mit an Bord der Finanzierungsrunde ist der Hauptinvestor der vorangegangen "Pre-Seed-Runde" (Investment vor der Unternehmensgründung) Frank Westermann, Mitgründer der Diabetes-App mySugr, sowie der Mitbegründer des "Robo-Advisors" Scalable Capital, Patrick Pöschl, und Christopher Oster, CEO des Versicherungsmanagers Clark.