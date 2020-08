18-Jähriger in Regionalzug mit Schusswaffe bedroht

Zu einem angeblich versuchten schweren Raub kam es vor einer Woche im ÖBB Regionalexpress zwischen Götzis und Dornbirn.

Am 3. August kam es im ÖBB Regionalexpress 5592 vom Bahnhof Götzis zum Bahnhof Dornbirn zu einem angeblich versuchten schweren Raub mittels Schusswaffe.

Mit Schusswaffe bedroht

Dabei wurde ein 18-jähriger Mann von vier jungen Männern von der Unterführung des Bahnhof Götzis bis in den Zug verfolgt. In weiterer Folge setzten sich die vier jungen Männer neben das Opfer, welches in der letzten Reihe des letzten Waggons Platz genommen hatte. Dort bedrohte ein junger Mann das Opfer offensiv mit einer Schusswaffe und forderte von diesem Suchtmittel.