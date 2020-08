18-Jähriger durch Schuss verletzt - Polizei angelogen

Ein 18-Jähriger wurde angeschossen und schwer verletzt - der angebliche Tathergang ist aber frei erfunden.

Am Samstag gegen 4 Uhr zeigten die vermeintlichen Opfer an, dass beim Hofer-Kreisverkehr in Götzis aus einem fahrenden PKW mehrere Schüsse auf sie abgegeben wurden, wobei eine dieser Personen, ein 18-Jähriger aus Klaus, von einem Projektil getroffen und schwer verletzt wurde. Die Ermittlungen ergaben, dass die Schussabgabe zwar stattgefunden hatte, sich die beteiligten Personen aber in der Wohnung des Schützen, einem 25-jährigen Mann, in Götzis aufgehalten hatten.