18-jähriger Deutscher fällt von Balkon in St. Gallenkirch

Ein 18-jähriger Deutscher war mit seinen Klassenkameraden auf Abiturreise in St. Gallenkirch, als er in der Nacht auf Montag von einem Balkon seines Hotels fiel. Er verletzte sich schwer.

Seit Samstag weilte eine Gruppe von 13 jungen Erwachsenen aus Deutschland anlässlich ihrer Abitur-Abschlussreise in einem Gästehaus in St. Gallenkirch. Am Sonntagabend hielten sich alle im Gästehaus auf. Gegen 00:20 Uhr befanden sich drei Personen auf dem Balkon im zweiten Obergeschoss. Ein 18-jähriger Bursche aus Meßstetten (D) legte dabei einen Fuß über das Balkongeländer.